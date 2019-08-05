Суд начал проверять гражданство Супрун

Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу подтвердить, действительно ли и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вышла из гражданства США. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева
В понедельник, 5 августа, состоялось подготовительное заседание по иску нардепа из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.
Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц — до 5 сентября — чтобы предоставить «должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США».
Кроме того, суд требует от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.
Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.
Напомним, что депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук ранее подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может исполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что у Супрун есть гражданство США.
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