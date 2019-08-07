Порошенко снова вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу об уклонении от налогов, сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
«Петр Порошенко вызван на допрос на 9:30 12 августа», — цитирует его Укринформ.
По словам Билоусенко, следователь намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».
Отметим, что согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует уже 11 уголовных производств по Петру Порошенко.
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