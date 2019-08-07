Фракция «Слуга народа» поделится в Раде на 15 групп

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины поделится на 15 групп путем жеребьевки. Об этом сообщила глава пресс-офиса партии «Слуга Народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Чем ближе к старту работы Верховной Рады, тем больше внимания к тому, как же будет работать крупнейшая в истории украинского парламента фракция — „Слуга народа“. Итак, точки над „і“ в вопросах, зачем нам 15 заместителей главы фракции, разделение на группы и вообще все это», — написала она.

Кравчук отметила, что они формируют группы во фракции, чтобы эффективнее координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.

«А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)», — пояснила она.

Вместе с тем, Кравчук отметила, что «15 заместителей — это не 15 «смотрящих»: «Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на „клановой“, земляческой или иной подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу. Мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы».

Напомним, что 3 августа руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политсила будет предлагать его кандидатуру на должность главы Верховной Рады, а на должность первого вице-спикера — представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. В тот же день стало известно, что в партии «Слуга народа» рассматривают кандидатуру Давида Арахамии на должность главы фракции в парламенте.