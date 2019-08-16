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В Латвии хотят запретить ввоз яиц из Украины

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В Латвии хотят запретить ввоз яиц из Украины

Ассоциация производителей яиц и мяса птицы Лавтии призвала премьер-министра этой страны Кришьяниса Кариньша остановить импорт яиц из третьих стран, в том числе из Украины, сообщает Спутник.

Организация напомнила, что в июне этого года правительство Латвии решило выделить дополнительные средства для усиленного контроля импортных яиц и яичных продуктов из Украины.

«В ходе дополнительных проверок выяснилось, что бактерии рода сальмонелла содержат даже термически обработанные продукты, что заставляет думать об уровне гигиены на украинских фабриках», — заявляет ассоциация, выражая беспокойство по поводу здоровья латвийских потребителей, потому что импорт из Украины составляет треть всего объема импортируемых в Латвию яиц.

В июле этого года зараженные сальмонеллой яйца с Украины с третий раз попали на территорию Латвии. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии досмотрели склады и провели все необходимые работы, чтобы партия зараженных яиц не ушла в оборот.

«Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, и здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить», — заявила исполнительный директор Ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха.

В то же время руководитель ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко подчеркнул, что Украина соблюдает строгие нормы контроля сальмонеллы.

«Украина уже долгое время соблюдает более строгие нормы контроля и предотвращения появления бактерий сальмонеллы, чем страны ЕС», — заявил он.

По словам представителя ПВС Илзе Мейстере, яйца в Латвию ввозят четыре украинских предприятия, получившие соответствующую лицензию Еврокомиссии. Однако имя компании, виновной в ввозе некачественных яиц, представители службы раскрывать не стали.

На прошлой неделе министр земледелия Каспарс Герхардс направил комиссару ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов письмо, в котором призвал Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы.

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Ранее Латвийская ассоциация производителей птичьего мяса и яиц выразила беспокойство по поводу того, что Ovostar Union — одна из ведущих агропромышленных компаний Украины — не оставляет планов построить в Латвии птицефабрику на 8 млн кур. В ассоциации считают, что компания сможет использовать завод по производству яичных порошков и другой продукции для того, чтобы обойти европейские нормы содержания куриц-несушек, которые не соблюдаются в Украине.

Латвия, яйца
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