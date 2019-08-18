В результате взрыва на свадьбе в Кабуле десятки убитых, почти 200 раненых

Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, возросло до 63, пострадавших - до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о 40 погибших и 100 раненых. Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

В сообщении Reuters также отмечается, что движение "Талибан" заявило о непричастности к теракту.