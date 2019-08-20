В Киеве произошла потасовка со стрельбой, есть пострадавшие

Возле станции метро «Голосеевская» в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.
«Ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро „Голосеевская“ возникла потасовка и слышны выстрелы. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы... двое мужчин с огнестрельными ранениями и один — с ножевым ранением ноги», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого приметили травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались.
На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль «Фольксваген».
По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
«Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента», — отметили в полиции.
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