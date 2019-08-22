Войти
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
дружба народов
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию
резонанс
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту

162
На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту

В режимном помещении «Южноукраинской атомной электростанции» должностные лица добывали криптовалюту, рискуя разгласить данные, составляющей государственную тайну.

«СО УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство № 22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП „ЮУ АЭС“ в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет, в результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, составляющих государственную тайну», — отмечается в постановлении Центрального райсуда Николаева.

10 июля при обыске в кабинете запчастей и принадлежностей № 104 в админздании центрального пульта управления обособленного подразделения «Южноукраинская атомная электростанция» госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» изъяли компьютерную технику и комплектующие, несанкционированно размещенные на территории АЭС и объединенные в локальную сеть с выходом в интернет, которые использовали для получения криптовалюты.

Человек, работавший в этом кабинете, также пользуется кабинетами № 103 и № 205 службы физической защиты ОП «ЮУ АЭС».

Эти помещения тоже осмотрели — и в кабинете № 205 изъяли: медиа-конвертер «CTC union» SN: D5306V000020016CG003; оптоволоконный кабель черного цвета часть сетевого кабеля белого цвета.

Следователь просил суд наложить арест на указанное имущество.

Читайте также: Samsung начинает продажу Galaxy Note 10

Суд согласился, что указанное имущество является орудием совершения преступления, сохранившим на себе его следы — и наложение ареста «необходимо для предотвращения возможности порчи, уничтожения и повреждения указанного имущества».

Поэтому суд удовлетворил ходатайство и арестовал как вещественное доказательство изъятое: медиа-конвертер и кабели.

криптовалюта, Южно-Украинская АЭС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 августа 2019
Среда, 21 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016