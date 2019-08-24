Украина начала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской утром в субботу, сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
«24 августа 2019 года группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ. После обследования в 10.35 ч. указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте», — сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня подчеркнула, «что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы».
На указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста.
По состоянию на 12.00 час со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводилось.
«Блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста», — отмечается в сообщении штаба ООС.
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