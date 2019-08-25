В Кривом Роге сгорела деревянная церковь УПЦ МП

В Кривом Роге полностью сгорела деревянная церковь князей Бориса и Глеба УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили в ГосЧС области.
Сообщение о пожаре на улице Рудная поступило на службу спасения в 4:22 утра в воскресенье, 25 августа.
«Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет », - говорится в сообщении.
В 5:06 огонь локализовали, в 07:15 — ликвидировали.
Пожар тушили 11 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.
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