Зеленский поручил принять закон о легализации игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Об этом он заявил во время заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поручил подготовить законопроекты до 1 декабря 2019 года.

«До 1 декабря 2019 года подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря», — заявил он.

Напомним, ранее на бизнес-форуме в Турции Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

Напомним, что азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011-м депутаты ввели запрет еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.