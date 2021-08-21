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Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

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Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

В пятницу 20 августа детективы НАБУ задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере $90 тыс.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация — ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (осуществление преступления группой лиц, повторное получение взятки) УК Украины.

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«В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан „на горячем“ при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере», — сказано в сообщении на сайте Бюро.

Летом 2021 вследствие возложенных на Национальное бюро полномочий, детективы получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом. «Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов «под прикрытием», — сообщили в НАБУ.

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В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член КРАИЛ предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами Комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

азартные игры, взятка
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