Рада отменила неприкосновенность депутатов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект № 7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подчеркнем, законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года. Нардепы направили этот документ вместе с альтернативным проектом, внесенным группой депутатов, на оценку Конституционного суда. Оба документы были признаны КСУ такими, что не противоречат Основному закону. Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.

«Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины — ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти», — отметил суд.

Суть документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.

«Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету», — сказано в тексте документа.