У президента Еврокомиссии будет специальный советник по вопросам отношений с Украиной

Европейская комиссия назначила бывшего евродепутата Элмара Брока специальным советником президента Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.
Это решение вступает в силу немедленно.
«Господин Брок будет консультировать президента по стратегии и приоритетам в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года. Благодаря почти 15-летнему опыту работы в должности председателя Комитета по иностранным делам в Европарламенте, господин Брок поможет установить связи с новой властью и определить приоритеты и преимущества новой администрации в ее отношениях с ЕС », - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о назначении вступает в силу немедленно, а Брок не будет получать заработной платы на этой должности. Он будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.
Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. В области внешней политики он также занимал должность заместителя председателя и председателя рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.
Отметим, что срок полномочий Еврокомиссии во главе с Юнкером истекает 31 октября. Его должность займет немка Урсула фон дер Ляйен, и вероятно, Брок останется работать ее советником.
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