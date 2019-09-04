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ЕС нашел предлог не пускать к себе плодоовощную продукцию из Украины

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ЕС нашел предлог не пускать к себе плодоовощную продукцию из Украины

Импортеры фруктов в странах ЕС с 1 сентября 2019 года отказываются закупать некоторые виды плодоовощной продукции из Украины и других стран, не входящих в ЕС, в связи с вступлением в силу Директивы (ЕС) 2019/523, сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, данная директива была принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в ЕС, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов.

«Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих карантинных организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако в настоящее время официального ответа от Еврокомиссии не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя», — указали в УПОА.

По информации ассоциации, украинские производители самостоятельно занимаются решением данной проблемы, в частности, экспортеры тепличных томатов и перца сейчас за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС.

«Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение ЕС для всей страны через государственную систему, особенно на фоне ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия, в систему которого входил ранее компетентный орган. Также они ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой», — сообщили в УПОА.

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В ассоциации уточнили, что спрогнозировать сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции из каждой страны — сложно.

«Пока же садоводы и поставщики тепличных овощей из стран ЕС получили возможность заработать дополнительные средства в условиях почти полного отсутствия конкуренции со стороны других стран», — заметили в УПОА.

ЕС, овощи, фрукты
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