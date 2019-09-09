Рада намерена заседать две недели подряд

В повестку дня второй сессии парламента 9 созыва внесены 188 вопросов, 13 из которых инициированы президентом Владимиром Зеленским.
Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента, передает УП.
«Аппаратом Верховной Рады завершено обобщение предложений комитетов в повестку дня второй сессии, поступивших по состоянию на 5.09.2019. В предложенную повестку дня вошло 188 вопросов. Подавляющее большинство из них касается инициативы народных депутатов, из которых 50 определены президентом как неотложные. Еще 13 неотложных проектов инициировано самим президентом Украины», — отметил он.
Народные депутаты планируют работать в сессионном режиме 2 недели подряд. Для рассмотрения на текущей пленарной неделе комитеты подготовили 36 вопросов. По словам Разумкова этот перечень может быть дополнен, если комитеты плодотворно поработают 9 сентября.
На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов в частности государственный бюджет на 2020 год. Разумков напомнил, что Кабинет министров до 15 сентября должен внести в Верховную Раду проект бюджета на следующий год.
На предстоящих пленарных неделях по пятницам не будет предусмотрен «час вопросов к правительству». Заслушать правительство с программой работы нардепы планируют на заседании 11 октября.
По словам Разумкова Раде предстоит рассмотреть 69 вопросов, которые перешли с прошлого созыва. Среди них 63 законопроекта, которые поручено подготовить ко второму и последующему чтению, и 4 закона, которые возвращены с вето президента для повторного рассмотрения. Еще 20 переходных законопроектов по выводам комитетов предлагается не включать в повестку дня сессии как потерявшие актуальность и не поддерживаются по другим основаниям.
Спикер отметил, что на этой сессии нардепы планируют рассмотреть 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию, которые были включены в повестку дня и ожидают выводов Конституционного суда.
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