Рада на второй сессии планирует рассмотреть 260 законопроектов

Верховная Рада IX созыва утвердила повестку дня второй сессии.

За принятие соответствующего постановления № 2101 проголосовали 312 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Согласно приложению в повестку дня, во время второй сессии Рада планирует рассмотреть 260 законопроектов, из которых 26 внесены в парламент Президентом, а 16 — правительством.

В то же время профильные комитеты дали заключения, согласно которым не рекомендовали включать в повестку дня сессии 27 законопроектов, среди которых — в частности подготовленный ко второму чтению законопроект «О военном капеланстве», законопроект об упорядочении выплат жертвам политических репрессий, а также оба законопроекта, касающихся реформирования парламента в контексте деятельности комитетов.

Отметим, накануне председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 5 сентября в повестку дня второй сессии вошли 188 вопросов, из которых 50 определены президентом как неотложные, а 13 неотложных проектов инициировал сам глава государства. К переходным из прошлого созыва относятся 69 вопросов, среди них — четыре законопроекта возвращены с вето президента для повторного рассмотрения.

Вместе с тем на текущей сессии парламентарии планируют рассмотреть семь законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, которые 3 сентября были направлены на получение заключения в Конституционный Суд.

Кроме того, на пленарной неделе 17-20 сентября ВР намерена рассмотреть законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Согласно календарному плану, вторая сессия Верховной Рады IX началась 3 сентября 2019 года и продлится до 24 января 2020 года.