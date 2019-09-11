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Посол Франции рассказал о дружбе между Зеленским и Макроном

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Посол Франции рассказал о дружбе между Зеленским и Макроном

Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном установились дружеские отношения, и взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе, отмечает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Вам известно о дружеской связи, которая установилась между президентом Зеленским и президентом Макроном. И можно сказать, что мы сегодня находимся в стадии взаимной симпатии и дружбы как на уровне руководителей наших государство, так и, конечно двух наших народов», — сказал он журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибших за Украину в 2014-2017 годах возле Михайловского собора, передает Интерфакс-Украина.

Посол указал, что этим жестом хотел выразить симпатию и поддержку украинскому народу, и почтить память «тех 13-14 тысяч украинцев, это те цифры, которые фигурируют сегодня, которые погибли в рамках того конфликта, который, к сожалению, длится до сих пор на востоке Украины». Он отметил, что только в августе этого года на востоке Украины погибли 13 человек.

Говоря о недавнем взаимном освобождении удерживаемых лиц между Украиной и Россией, Этьен де Понсен подчеркнул, что президент Макрон занимал последовательную и активную позицию по этому вопросу, и это было «очень волнительным моментом».

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Новоназначенный посол также рассказал, что за время своей миссии намерен активно ездить по регионам Украины, планирует посетить Одессу, Мариуполь, с которым в последние годы у Франции установились очень тесные связи, Львов, Харьков и другие города.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Этьен де Понсен
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Среда, 11 сентября 2019
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