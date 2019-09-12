Турция начнет применять беспилотники-камикадзе

Первые подразделения беспилотников-камикадзе будут сформированы в турецкой армии в 2020 году. Как пишет в четверг газета Hurriyet, дроны будут нести службу и участвовать в боевых операциях на востоке страны и в районе турецко-сирийской границы.

Автономные квадрокоптеры KARGU разработала турецкая компания STM, занимающаяся производством полного спектра навигационного, радарного оборудования, систем целеуказания, командных модулей для всех родов войск, а также ряда моделей легких боевых беспилотников.

Подразделение будет состоять из 30 беспилотников, оснащенных системами ориентирования и распознавания лиц и способных автономно выполнять боевую задачу благодаря технологии искусственного интеллекта.

Каждый квадрокоптер может нести боезаряд или оборудование для конкретных задач. Дальность полета составляет 15 км, в воздухе 70-килограммовый дрон может находиться до получаса. При этом система работает так, что если одна машина со взрывчаткой оказалась выведена из строя, ее место займет другая и возьмет на себя выполнение задачи. Дроны-камикадзе к тому же дешевле самонаводящихся ракет.

Подразделение KARGU потенциально способно уничтожать корабли, военные базы, а системы ПВО против дронов неэффективны.

Патрулирование и поддержание безопасности на сирийской границе, в том числе на глубине до 15-30 км, стратегически важно для Анкары. В настоящее время Турция совместно с США реализует проект по созданию на севере Сирии буферной зоны, свободной от вооруженных формирований курдов, признанных турецкой стороной террористическими. Курдские организации действуют и на севере Ирака, где ВС республики регулярно проводят операции по уничтожению силами ВВС их объектов и инфраструктуры.