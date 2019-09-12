Рада не будет сегодня рассматривать увольнение всего состава ЦИК

Представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии Верховная Рада в четверг рассматривать не будет, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Нет... Я думаю, что не будет», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам предпологал, что парламент может на этой неделе примет решение о роспуске ЦИК.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко на брифинге в среду заявила, что это может произойти 12 сентября.

Профильный комитет Рады 11 сентября поддержал представление о досрочном увольнении членов ЦИК, внесенное накануне президентом Владимиром Зеленским.