ВМС Украины получили из Турции первый ударный беспилотник

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину, сообщает Министерство обороны Украины в своем Twitter в четверг.

«Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.