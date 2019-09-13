В Мукачево дети отравились в школе неизвестным веществом, трое в реанимации

Сегодня в Закарпатскую детскую областную больницу поступили семь учеников школы № 10 города Мукачево с отравлением неизвестным веществом. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил главный врач Закарпатской областной детской больницы Роман Шницер.

«Сегодня, 13 сентября, в Закарпатскую областную детскую больницу поступили семь детей с отравлением неизвестным веществом — все ученики школы № 10 г. Мукачево. Трое из них — в тяжелом состоянии, поступили с потерей сознания, судорогами. У других детей, которых привезли сразу, отравление средней тяжести, они жалуются на сильную головную боль и тошноту. Сейчас все дети в сознании, состояние их более-менее стабильное», — рассказал Шницер.

По словам главного врача, трое детей до сих пор находятся в реанимации, медики проводят все необходимые дезинтоксикационные мероприятия.