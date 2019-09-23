В Украине очередное масштабное ДТП – 9 погибших, 11 травмированных

Автобус и грузовик столкнулись в Новоград-Волынском районе Житомирской области, в результате погибли девять человек, еще 11 получили травмы, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы», — сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.
Как сообщили в полиции, около 22:30 в воскресенье на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района, 55-летний водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна), двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремче», который стоял на обочине дороги«.
66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо, часть его пассажиров вышли из салона и стояли на обочине дороги.
В результате столкновения 9 пассажиров автобуса погибли. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.
Напомним, что это уже вторая подобная авария за выходные. 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.
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