Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 24 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 24,3272 грн за доллар против 24,4326 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7234 грн против 26,9492 грн накануне.