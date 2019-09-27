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Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине

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Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине

Инвесторы считают влияние бизнесмена Игоря Коломойского на президента и парламент — риском.

Об этом гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала сказал в интервью проекту KRYM. По его словам, ситуация в Украине сейчас выглядит лучше, чем полгода назад. В частности, инвесторы опасались изменения геополитического курса Украины, но этого не произошло. Кроме того, первые назначения новой команды оказались «не хуже, чем-то, что было при предыдущей власти».

«Конечно, есть такое легкое чувство, что некоторые ошибки предшественников президент Зеленский повторяет — иногда, как и Порошенко, приглашает людей, которые лояльны, контролируемы, а не людей, которые самые сильные профессионалы. Это, к сожалению, повторяется, но не до такой степени, как у Порошенко», — сказал Фиала.

Комментируя заявление Коломойского, что он хочет получить $2 млрд компенсации за Приватбанк, Фиала отметил, что это помешает намерениям Зеленского провести деолигархизацию: «Если ты заключаешь какую-то сделку, даешь скидку олигарху, который тебя поддерживал на выборах, то как ты потом хочешь всех остальных олигархов заставить платить налоги, не лоббировать свои интересы, отказаться от своего монопольного влияния, не выводить прибыль в офшоры и так дальше».

По его мнению, во влиянии Коломойского инвесторы видят определенный риск. Он подчеркнул, что бизнесмен не заинтересован, чтобы Украина сотрудничала с МВФ, Всемирным банком, Штатами и Евросоюзом, так как считает, что они заставили Украину национализировать Приватбанк или поддержали страну в этом вопросе.

«Единственный шанс у Украины вернуть эти $5,5 млрд — это, наверное, на основании тех кейсов, которые сейчас есть в Англии и США, потому что украинские правоохранители особо этим кейсом не занимаются. И на украинские суды надежды никакой нет», — добавил Фиала.

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«Я так понял, что премьер-министр на [форуме] YES это не просто так озвучил. Это я и от других источников слышал, что там где-то переговоры идут и что Коломойский заинтересован до конца года или в ближайшее время достичь какого-то решения и что в периметр этой сделки может входить как Приватбанк, так и Укрнафта. Посмотрим. Если будет какой-то платеж со стороны государства Коломойскому в случае с Приватбанком — это, мне кажется, будет такой очень яркий красный свет для инвесторов и для международных финансовых организаций», — сказал он.

Игорь Коломойский, Томаш Фиала
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