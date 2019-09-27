МВФ назвал основные проблемы украинской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины. Об этом говорится в отчете по итогам работы миссии МВФ, который в пятницу опубликован на сайте организации.
«Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете.
Подчеркивается, что темпы роста остаются чрезмерно низкими для того, чтобы существенно сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в соседних странах. На очень низком уровне — только 20% от среднего показателя для Европейского союза — остается ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности).
Отмечается, что создание в стране новых институтов по борьбе с коррупцией не дало «ощутимых результатов». Низкий уровень инвестиций из-за плохих условий ведения бизнеса ограничивает рост продуктивности, создание рабочих мест в частном секторе, и в результате многие украинские работники ищут возможность трудоустроиться за рубежом, подчеркивается в заявлении.
Напомним, что в МВФ также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, «будет продолжаться в ближайшие недели».
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