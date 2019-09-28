В Сумах произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание.

Как известно, пострадали 10 человек. На месте работают спасатели.