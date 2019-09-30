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Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена

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Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью газете Los Angeles Times заявил, что неоднократно отказывался выполнить просьбу Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, и начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

По словам Луценко, он заявил Джулиани, что будет содействовать расследованию, которое может инициировать ФБР или другое американское ведомство, однако настаивал, что Байдены не нарушили украинского законодательства. Экс-генпрокурор также предложил адвокату Трампа пойти в суд, если у него есть какие-либо доказательства, но не использовать Украину.

«Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского чиновника», — сказал Луценко. Он добавил, что предложил делать все «по линии прокуратуры, а не через президентов».

Луценко уточнил, что дважды встречался и много раз говорил по телефону с Джулиани. Как указал бывший генпрокурор, он сообщил адвокату, что участие Хантера Байдена в управлении украинской компанией, в то время как его отец состоял в американской администрации, могло свидетельствовать о конфликте интересов, но не было незаконным.

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Байден-младший входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings с 2014 по 2019 год. WSJ узнала, что Трамп в ходе телефонного разговора потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. После этого Байден-старший, который считается вероятным и наиболее сильным потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году, призвал нынешнего главу Белого дома опубликовать стенограмму переговоров с Зеленским, а палата представителей начала процедуру импичмента президента. Трамп в результате опубликовал расшифровку переговоров с Зеленским, где действительно упоминалась ситуация с компанией Байдена-младшего.

Юрий Луценко, Рудольф Джулиани, Джо Байден
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