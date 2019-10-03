Кремль сомневается в реальности провести в ближайшее время нормандскую встречу

Провести саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос журналиста, можно ли провести встречу, например, 16 октября.

«Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю», — заявил Ушаков. При этом, по его словам, сейчас не обсуждаются какие-либо сроки проведения саммита.

О предложении провести встречу в середине октября ранее говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко. При этом точную дату он не называл. «Мы хотим встречи как можно быстрее», — говорил он.

Днем ранее, 2 октября, помощник президента РФ Владислав Сурков говорил, что дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения на Донбассе на тех участках, о которых ранее договорились стороны, — на Петровском и Золотом. По его словам, что «при нормальном развитии событий» на это должно уйти не более двух недель. Перед самим саммитом, добавил он, может состояться предварительная встреча министров иностранных дел.

Приблизить саммит может и подписанная 1 октября «формула Штайнмайера», говорил президент Украины Владимир Зеленский. Это соглашение разъясняет условия проведения в Донбассе местных выборов и предоставления региону особого статуса.