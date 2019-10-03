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Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации «формулы Штайнмайера»

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Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации «формулы Штайнмайера»

Ивано-Франковский областной совет выступает против реализации «формулы Штайнмайера» и расценивает соответствующие намерения как сдачу национальных интересов Украины и фактическую капитуляцию страны.

«Мы выступаем против реализации так называемой „формулы Штайнмайера“, согласно которой в соответствии с Минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ (...) является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина», — зачитал обращение первый заместитель председателя облсовета Василий Гладий на внеочередной сессии в четверг, сообщается на сайте областного совета.

Депутаты призвали президента Украины, Верховную Раду, Кабинет министров Украины, народных депутатов от области «не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир».

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Обращение было поддержано единогласно — «за» проголосовали 68 депутатов облсовета.

формула Штайнмайера
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