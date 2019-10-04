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Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если не добьется сделки

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Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если не добьется сделки

Сессионный суд Шотландии получил письменные заверения британского правительства и его главы Бориса Джонсона в том, что премьер-министр попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не сможет заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях предстоящего «развода». Как передает ТАСС, выдержки из документа с изложением официальной позиции правительства опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter британский юрист Джо Моэм.

«В случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он [премьер-министр Джонсон] направит письмо [с просьбой об отсрочке Brexit] в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года», — говорится в документе. При этом ранее Джонсон неоднократно заявлял о том, что не будет просить Евросоюз в очередной раз отложить дату Brexit и скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем пойдет на такой шаг.

Сессионный суд Шотландии рассматривает обращение Моэма, предпринимателя Дейла Винса и депутата Шотландской народной партии Джоанны Черри, которые добиваются того, чтобы суд исключил возможность осуществления Brexit без сделки с Брюсселем. Среди прочего, судьи должны ответить на вопрос о том, будет ли премьер-министру грозить тюрьма, если он проигнорирует так называемый закон Бенна, который был принят британским парламентом в прошлом месяце и обязывает правительство просить ЕС отложить Brexit до 31 января 2020 года, если новое соглашение с ЕС заключить не удастся. Кроме того, заявители настаивают на том, чтобы письмо с просьбой об отсрочке Brexit подписал и отправил руководству ЕС британский суд, если Джонсон все же откажется это делать.

Как заявил Моэм в интервью телеканалу Sky News, в переданных суду документах правительство также пообещало, что не будет просить руководство Евросоюза или отдельных стран сообщества отклонить просьбу об отсрочке. Возможность того, что Джонсон попытается обойти действие закона, попросив ЕС игнорировать полученную от него же просьбу, широко обсуждается британскими СМИ.

Как заявил политическому обозревателю Би-би-си Лоре Кюнссберг источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, у британского Кабмина по-прежнему остаются возможности для того, чтобы, формально подчинившись закону, попытаться не допустить и отсрочки Brexit. По словам собеседника Би-би-си, сейчас «правительство в частном порядке озвучивает в Европе свою истинную позицию по вопросу об отсрочке, и об этом вскоре будет объявлено публично». Направив письмо Брюсселю, Джонсон может открыто заявить о том, что не будет использовать ее для продолжения переговоров с ЕС. В этом случае реакцию ЕС и британского парламента предсказать сложно.

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В среду Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС предложения британского правительства встретили без энтузиазма и отметили наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены.

Brexit
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