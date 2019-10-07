Новый глава Нацполиции прокомментировал легализацию оружия, проституции и игорного бизнеса

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что о легализации оружия нужно говорить после изъятия незаконного оружия и с учётом мнения экспертов, но в первую очередь — после того, как закончатся боевые действия в Украине.
Об этом он заявил в интервью lb.ua.
«Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это — после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным», — сказал Клименко.
Отвечая на вопрос о легализации проституции, он высказал мнение, что «если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да», потому что «мы все равно от этой проблемы не избавимся».
Также Клименко выступил против легализации лёгких наркотиков.
«Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово», — добавил он.
По поводу легализации игорного бизнеса, Клименко отметил, что «игорный бизнес должен находится в руках государства и контролироваться четко государством».
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