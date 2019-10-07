Прокуратура завела дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году, сообщает Главная военная прокуратура.
«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаэла Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконно его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 20018 года», — говорится в сообщении прокуратуры на странице в Фейсбуке.
«В соответствии с указанным заявлением открыто уголовное производство», — сообщает Главная военная прокуратура.
Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».
28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.
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