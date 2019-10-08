Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»

США разрабатывают «невероятные новые вооружения», включая подводные лодки новейшего образца. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, стенограмма опубликована на сайте Белого дома.
«У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. ...Какие-то (из них) мы демонстрируем, какие-то нет», — заявил он. Трамп также отметил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения.
«Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить», — отметил американский лидер, выразив надежду, что США никогда не придется их использовать.
В конце сентября президент США сообщил о полной модернизации ядерных сил страны. 6 октября американские ВМС приняли на вооружение атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Она предназначена для ведения противолодочной войны в прибрежных и глубинных водах мира. Среди назначений подлодки также значатся борьба с надводными кораблями, поддержка сил специального назначения и разведка.
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