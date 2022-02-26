По инициативе Лондона 25 стран обсудили поставки оружия Украине

Великобритания провела донорскую конференцию для Украины с участием 25 стран, часть из которых согласилась передать нашей стране летальные вооружения. Об этом сообщил в субботу утром в эфире телеканала Sky News замглавы Минобороны королевства Джеймс Хиппи.

«Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы украинцы получили летальные вооружения. Вчера вечером Соединенное Королевство провело донорскую конференцию под председательством министра обороны Бена Уоллеса, в которой приняли участие 25 стран. По итогам встречи многие из них обязались либо оказать Украине гуманитарную помощь, либо предоставить ей летальные вооружения, и Великобритания вместе с союзниками обеспечат их доставку», — сказал Хиппи.

Замминистра утвердительно ответил на вопрос о том, уверен ли он, что вооружения удастся доставить в Украину. По данным телеканала, речь может идти о поставках боеприпасов, противотанкового оружия и средств ПВО, а также предметов медицинского назначения.

Sky News уточняет, что среди участников донорской конференции, проходившей в виртуальном режиме, были США и государства, не являющиеся членами НАТО. По данным телеканала, помимо 25 государств, упомянутых Хиппи, еще две страны, представители которых не смогли принять участие в форуме, после его завершения пообещали оказать поддержку Украине. Как утверждает телеканал, ряд государств, ранее отказывавшихся от поставок летальных вооружений в Украину, пересмотрели свою позицию.