Вице-президент США планирует обнародовать стенограммы его разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы выпустить стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.
Пенс сказал, что записи двух телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.
Когда Пенса спросили о выпуске его стенограмм, он сказал: «Я бы не возражал против этого».
Пенс сказал, что он «никогда не обсуждал вопросы Байденов» с Зеленским. Он снова стал на защиту президента, настаивая на том, что «простое чтение» расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что «не было никакого quid pro quo (услуга за услугу — ред.)».
Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Однако прямого требования сделать это в разговоре не было.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016