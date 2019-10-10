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Вице-президент США планирует обнародовать стенограммы его разговоров с Зеленским

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Вице-президент США планирует обнародовать стенограммы его разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы выпустить стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Пенс сказал, что записи двух телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о выпуске его стенограмм, он сказал: «Я бы не возражал против этого».

Пенс сказал, что он «никогда не обсуждал вопросы Байденов» с Зеленским. Он снова стал на защиту президента, настаивая на том, что «простое чтение» расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что «не было никакого quid pro quo (услуга за услугу — ред.)».

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Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Однако прямого требования сделать это в разговоре не было.

Дональд Трамп, Майк Пенс, Владимир Зеленский
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