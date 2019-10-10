На Львовской таможне идут массовые обыски

Следователи Государственного бюро расследований проводят 40 обысков на Львовской таможне из-за незаконного ввоза одежды секондхенд.

Об этом написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

«Как раз сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. А именно: на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В целом — 40 обысков.

Причина такова: следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов.

Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур», — написала она.

Одежду ввозили в Украину как секондхенд. Схема выглядела так: предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС — дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления — превращается в «товар подмены», в секондхенд. Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты таможенных платежей. В результате, государство несла убытки минимум 1 миллион гривен с каждой партии товара.

Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста.

«Должностные лица таможни по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применяли необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в грузово-таможенные декларации», — отмечают в ГБР.

Обыски идут не только на таможне, но и по адресам предприятий-импортеров, месту проживания их руководителей, а также организаторов.

Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов — обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура.