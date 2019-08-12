Следователи ГБР проводят сразу семь обысков на таможнях

Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило причастность сотрудников таможен к противоправной схеме с налоговыми кредитами, в настоящее время проводятся семь обысков на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и таможенных постах, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Есть свежая информация относительно обысков в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен. (...) Именно сейчас следователи ГФС осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления», — написала Варченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. «Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие „услуги“ свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн», — привела подробности Варченко.

По ее словам, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам: указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).