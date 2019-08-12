Войти
Омелян посчитал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине
инфраструктура
Омелян посчитал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине
Трамп заявил, что в ближайшее время встретится с Зеленским
дружба народов
Трамп заявил, что в ближайшее время встретится с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Следователи ГБР проводят сразу семь обысков на таможнях

307
Следователи ГБР проводят сразу семь обысков на таможнях

Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило причастность сотрудников таможен к противоправной схеме с налоговыми кредитами, в настоящее время проводятся семь обысков на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и таможенных постах, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Есть свежая информация относительно обысков в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен. (...) Именно сейчас следователи ГФС осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления», — написала Варченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. «Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие „услуги“ свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн», — привела подробности Варченко.

По ее словам, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам: указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.

Читайте также: Из-за серьезных проблем с «Укрзализныцей» часть урожая будет утеряна

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

таможня, ГБР
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 августа 2019
Воскресенье, 11 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016