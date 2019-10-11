Украинского бизнесмена Фукса заочно арестовали в Москве

Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group, ныне гражданина Украины, Павла Фукса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Дело против девелопера завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России) из-за проблем со строительством элитного московского долгостроя Sky House.
Застройщик ЖК — структура MosCityGroup «Олтэр», учредителем которой с 2010 по 2013 год был брат Павла Фукса Роман. В июне 2019 Capital Group девелопера Павла Тё договорилась о достройке Sky House, подписав с компанией «Олтэр» договор на выполнение функций технического заказчика. Финансовая сторона сделки не раскрывалась.
В конце ноября 2018 года в отношении застройщика — ООО «Олтэр» — возбудили уголовное дело. В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Следствие считает, что деньги дольщиков использовались не по назначению.
Адвокат Павла Фукса уже заявил, что предприниматель намерен обжаловать арест.
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