В РФ озвучили сумму претензий к объявленному в розыск украинскому бизнесмену Фуксу

Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании «Мосситигрупп» Павел Фукс нанес ООО «Олтэр» ущерб в размере 14 млрд рублей. Об этом заявил его адвокат Сергей Шенкнехт в Таганском суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о заочном аресте бизнесмена, передает ТАСС.
«Все денежные средства были направлены на застройку жилого комплекса в Москве — 14 млрд рублей были направлены на расчетный счет компании „Олтэр“. Застройка доведена до конца», — сказал адвокат. По его словам, инкриминируемое бизнесмену преступление относится к периоду 2008-2015 годов. «Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины», — отметил адвокат.
Ранее источник, близкий к следствию, сообщал ТАСС, что общая сумма ущерба и упущенной выгоды в рамках уголовного дела о мошенничестве составляет порядка 6 млрд рублей. МВД просит Таганский суд заочно арестовать Фукса, который объявлен в международный розыск.
Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу журнала «Фокус», занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В ноябре прошлого года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.
Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве, является совладельцем ряда крупных компаний, а также был учредителем компании «Олтэр» в 2010-2013 годах. В 2008 году компания «Олтэр», входящая в «Мосситигрупп», начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика — ООО «Олтэр». В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров.
Следствием установлено, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО «Олтэр» не по назначению, «что может свидетельствовать о нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки». Защита в свою очередь считает, что обвинения в отношении бизнесмена необоснованны.
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