Глава правительства Шотландии выступила за референдум о независимости в 2020

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что второй референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году. Об этом сообщает ВВС.

Стерджен заявила, что она попросит правительство Соединенного Королевства дать официальное согласие к концу этого года. При этом она отметила, что британское правительство «не имеет права» блокировать запрос Шотландии.

Стерджен добавила, что ее целью является не просто проведение референдума, но и обеспечение независимости, а также то, что референдум должен быть законным, чтобы результат был признан на международном уровне.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что не будет предоставлять распоряжение Раздела 30 Конституции, которое использовалось для обеспечения законности референдума о независимости в сентябре 2014 года, на котором шотландские избиратели решили остаться в составе Великобритании (55% против и 45% за).

Напомним, 5 октября в Шотландии тысячи людей вышли на марш за независимость. Стерджен высказала поддержку участникам марша. Она написала: «У вас отличный день. И не сомневайтесь — независимость грядет».