За независимость Украины сейчас проголосовало бы меньше людей, чем в 1991 году

Только 69,4% украинцев поддержали бы провозглашение государственной независимости Украины на референдуме, если бы он проводился сегодня, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».
По данным исследования, презентованного в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник, 12,7% респондентов независимость Украины бы не поддержали. 10,7% опрошенных указали, что им трудно ответить на этот вопрос, а 7,2% не принимали бы участия в референдуме.
Больше всего тех, кто поддержали бы независимость Украины — на западе страны (88,6%), а меньше всего — на Донбассе (44,9%). Наибольшее количество тех, кто не поддержал бы независимость Украины — на юге (25%), и меньше всего — на западе (4,1%).
Больше всего тех, кто поддержали бы независимость Украины, в возрастной категории 18-29 лет (79,2%), а меньше всего — в возрастной категории 70 и более лет (58,6%). Наибольшее количество тех, кто не поддержал бы независимость Украины — среди опрошенных возрастом 70 и более лет (21,6%), а наименьшее — среди опрошенных возрастом 18-29 лет (5,9%).
55% респондентов отметили, что считают Украину действительно независимым государством сейчас, через 30 лет после провозглашения независимости. 34% указали, что не считают Украину действительно независимой, а 11% затруднились ответить.
42,6% принявших участие в исследовании указали, что они и их семья больше выиграли от обретения Украиной независимости, 32% — что больше потеряли, а 25,4% — что им трудно ответить на вопрос.
Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3 тыс 12 респондентов. Метод сбора информации — личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение — 1,1-1,9%.
Как известно, 1 декабря 1991 года состоялся всенародный референдум, на котором за независимость Украины проголосовали 90,32% граждан, принявших участие в голосовании.
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