В Японии мощный тайфун залил водой заводы Hitachi и Panasonic

Сборочные предприятия крупных японских электротехнических корпораций Hitachi и Panasonic четвертый день не работают в городе Корияма, поскольку залиты водой в результате наводнений, вызванных мощным тайфуном Хагибис. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти в среду, 16 октября.

Помимо этих заводов, в сильно пострадавшем от наводнений городе Корияма на северо-востоке главного японского острова Хонсю с 13 октября не действуют и другие предприятия расположенного там крупного промышленного хаба. Среди них — производители систем связи, микросхем, автопогрузчиков.

В городе Корияма вода залила также гаражи, где размещены более 90 рейсовых автобусов. В результате движение там остановлено по примерно 70 маршрутам.

Список погибших в Японии в результате тайфуна Хагибис увеличился до 75 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести, более 220 человек получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.