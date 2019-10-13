Число жертв тайфуна в Японии увеличилось вдвое

Мощный тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни уже 19 человек в нескольких префектурах страны. Об этом сообщает NHK.
Как сообщается, жертвами тайфуна «Хагибис», который обрушился на центральную Японию в субботу, 12 октября, стали по меньшей мере 19 жителей префектур Канагава, Тотиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама.
Кроме того, в результате стихии пострадали почти 150 человек и еще 16 считаются пропавшими без вести. Японская власть объявила о проведении спасательной операции, участие в которой принимают 27 тыс. военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов.
Отмечается, что из-за тайфуна «Хагибис» в Японии десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. В стране отменили более 800 авиарейсов и приостановить железнодорожное движение. Тайфун был признан самым сильным с 1958 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного тайфуна «Хагибис», который 12 октября обрушился на Японию, погибли 7 человек, еще почти 100 человек были ранены. Стихия парализовала японскую столицу Токио, затопив реки и оставив без электричества почти полмиллиона домов.
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