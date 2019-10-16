Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабмина на этой неделе

Премьер Алексей Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабинета министров на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что сейчас группа украинских министров находится в США, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина «было не самым продуктивным».

«Группа наших министров находится в США, мы продолжаем консультации с МВФ, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина было не самым продуктивным. И мы планируем на этой неделе провести еще одно заседание. Дату и время дополнительно сообщим», — заявил он.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству.