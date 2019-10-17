ВР внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 1230 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины». За него проголосовал 271 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности».

Согласно закону, расширяются случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Кроме того, закон предусматривает:

возмещение расходов, связанных с хранением, уничтожением товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности;

предоставление возможности досрочного выпуска товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности;

установление особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.