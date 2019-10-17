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Рада одобрила верификацию пенсий и субсидий

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Рада одобрила верификацию пенсий и субсидий

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

За документ во втором чтении проголосовали 249 депутатов ВР.

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

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«Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных», — отмечалось в пояснительной записке.

В законопроекте отсутствуют объемы дискреции по поводу перечня или видов информации, которая будет предоставляться и аккумулироваться в упомянутой выше информационно-аналитической платформе.

«Учитывая то, что полномочия органа на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные и информацию с ограниченным доступом, являются дискреционными, необходимо, чтобы соответствующие полномочия согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности, такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола», — отмечают в управлении.

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Также подчеркивается, что в данном проекте процессам верификации и мониторинга госвыплат и полученным от них результатам (экономия средств государственного бюджета, восстановление справедливости в установлении размеров государственных выплат, формирование статистической информации) предоставляется преимущество над реализацией и защитой права физического лица на частную и семейную жизнь .

«Соответствующие положения законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины и правовым позициям Конституционного суда Украины, не соответствуют международным актам, не согласуются с актами такой же юридической силы, не учитывают практику Европейского суда по правам человека», — указано в заключении управления.

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 1231 о верификации и мониторинге государственных выплат, в частности пенсий и государственных субсидий.

пенсии, Верховная Рада, верификация
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