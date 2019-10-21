Китай впервые обошел США по числу богачей

Среди 10% самых богатых жителей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев.

Об этом говорится в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse, сообщает Meduza.

В Китае, по подсчетам экспертов Credit Suisse, к этой категории можно отнести 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай.

В США около 18,6 миллиона человек владеют состоянием от 1 миллиона долларов, а в Китае таких 4,4 миллиона человек. Всего в мире, по подсчетам Credit Suisse, состояния более 1 миллиона долларов имеют 46,8 миллиона человек — менее 1% взрослого населения Земли.