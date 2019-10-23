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Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
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Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году

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Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.

Об этом он сообщил на Tbilisi Silk Road Forum, сообщает пресс служба Мининфраструктуры.

Министр заявил, что ключевым фактором развития внутренней водной инфраструктуры должна стать законодательная база.

«Главным двигателем в области речного транспорта должен стать новый закон о внутренних водных путях. Вместе с украинскими парламентариями мы работаем над ним. Одновременно мы также осуществляем меры по либерализации речных перевозок. Это позволит увеличить объем перевозок грузов вдвое в ближайшие годы», — подчеркнул Криклий.

Он также анонсировал проведение работ по дноуглублению в рамках международного проекта Е-40, с помощью которого со следующего года будет возможность открыть речные перевозки из Беларуси.

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«Если наши польские соседи поддержат этот проект, мы сможем соеденить Балтийское, Черное и Каспийское море. Это большой вызов и мы уже начали необходимые процедуры. Надеюсь, со второй половины 2020 года мы будем готовы сделать первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря», — отметил Криклий.

Он добавил, что реализация такого проекта позволит также уменьшить нагрузку на украинские автотранспортные пути, ведь увеличится доля речных грузовых перевозок.

Беларусь, Владислав Криклий
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