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Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает прямые рейсы из Киева на Кубу

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Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает прямые рейсы из Киева на Кубу

Авиакомпания Azur Air Ukraine совместно с туроператором ANEX Tour запускает с 25 октября 2019 до конца апреля 2020 года прямые чартерные рейсы из Киева в Республику Куба (курортный город Варадеро).

Об этом сообщили представители авиакомпании, туроператора и посольства Республики Куба на пресс-конференции в Киеве среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам операционного директора ANEX Tour Ирины Оганезовой, рейсы будут выполняться каждые 10 дней.

«Все готовые турпакеты есть на нашем сайте. В каждый турпакет включен перелет, страховой полис, отель, трансфер. Кроме стандартного отдыха в Варадеро, мы также предлагаем туры с несколькими днями в Гаване», — сказала она.

По словам участников пресс-конференции, инициатором запуска прямых рейсов стало посольство Республики Куба.

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«Над открытием прямых рейсов из Украины мы долго работали. Этот вопрос решался разными способами. Наконец, были объединены все силы, и эта идея стала реальностью», — отметила и. о. посла Республики Куба Катача Диас Агилера.

Авиакомпания Azur Air Ukraine (сначала Utair Ukraine) начала свою деятельность в 2009 году, изменив свое название в 2015 году. В настоящее время компания выполняет только чартерные рейсы.

Куба, Azur Air Ukraine
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Среда, 23 октября 2019
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