В Великобритании установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая. Об этом сообщает ITV News со ссылкой на полицию.
Изначально предполагалось, что грузовик приехал через Уэльс, но полиция установила, что трейлер прибыл в британский Грейс 23 октября из бельгийского портового города Зебрюгге на пароме.
Представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуйс сообщил, что Брюссель в свою очередь приступил к расследованию происшествия. «На данный момент мы не знаем, сколько времени грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы или дни», — сказал Ван Дуйсе.
В МИД Болгарии сообщили, что грузовик был зарегистрирован в болгарской Варне на гражданина Ирландии.
Полиция обнаружила грузовик с металлическим контейнером днем 23 октября. Внутри рефрижератора были найдены 39 тел, одно из которых принадлежало подростку.
По подозрению в убийстве был арестован водитель фуры 25-летний Мо Робинсон из Портадауна. Он остается под стражей, его допрашивают.
Британские власти полагают, что погибшие были нелегальными мигрантами. Причины их смерти не раскрываются, сейчас идет установление личности погибших.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016